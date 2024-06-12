مسئول بالخارجية الأمريكية: بلينكن ظل مستيقظا حتى وقت متأخر لمراجعة رد حماس

قال مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إن «وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ظل مستيقظًا حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في الأردن، لمراجعة رد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي مطروح على الطاولة بشأن وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الأربعاء، أن مساعدة الوزير باربرا ليف، والمستشار ديريك شوليه، تلقيا رد حماس من الوسيط المصري في الأردن، ثم عادا لإطلاع بلينكن عليه في فندقه.

وأمس الثلاثاء، أعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما، ردًا من حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيدرس الوسطاء الرد وينسقون مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

وغادر بلينكن الأردن، الأربعاء، متوجهًا إلى قطر، حيث سيلتقي بالمسئولين القطريين المشاركين في المفاوضات مع حماس، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره القطري