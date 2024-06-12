حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية في منطقة المواجهة بين الجانبين

استهدف حزب الله اللبناني-المدعوم من إيران- اليوم الثلاثاء عدة مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في منطقة المواجهة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه في عدة بيانات منفصلة.

وقال " حزب الله" في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 16:00 (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في ‏حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وفي بيان ثان أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وتابع في بيان آخر "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 07:45 من مساء اليوم (1645 بتوقيت جرينتش) موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان رابع أنه "ردًا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم مستعمرة "كفر بلوم" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وفي بيان خامس"قال الحزب إنه "ردًا على اعتداءات العدو ‏الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم مستعمرة "غشر هازيف" بعشرات صواريخ الكاتيوشا.".

كما أعلن أنه "في إطار الرد على اعتداء ‏العدو الصهيوني الذي طال منطقة البقاع، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوهم بين ‏قتيل وجريح".‏

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة اليوم الثلاثاء أن عناصره تصدوا منتصف ليل أمس لطائرة إسرائيلية انتهكت الأجواء ‏الللبنانية، وأطلقوا باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع، واستهدفوا صباح اليوم محيط ‏مستوطنة "نطوعا" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة. وقصفوا مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان 210 في ثكنة "يردن" الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا. واستهدفوا ظهر اليوم الثلاثاء مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارتين استهدفتا بلدة "عيتا الشعب" والمنطقة الواقعة بين بلدتي "كفرا" و"دير عامص" في جنوب لبنان. وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، على دفعتين مستهدفاً بلدة "عيترون" بصاروخين، انفجر واحد منهما فقط ، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقتل شخص واحد على الأقل في هجوم بمسيرات إسرائيلية على جنوبي لبنان بعد وقت قصير من إعلان جماعة حزب الله أنها أطلقت عشرات الصواريخ على شمالي إسرائيل، وفقا لما افادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن هجوما بمسيرات إسرائيلية على بلدة الناقورة الحدودية أسفر عن إصابة شخص واحد بإصابات خطيرة، والذي توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه. وأضافت أن القتيل شخص مدني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد، مساء الاثنين، بأن الهجوم الإسرائيلي على منطقة على الحدود مع سوريا أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وقال مصدر أمني لبناني إن اثنين من قادة حزب الله كانا من بين القتلى.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.