نشرت وسائل إعلام هندية، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة تحطم طائرة الركاب الهندية بعد دقائق فقط من إقلاعها.

وظهرت الطائرة وهي تهوي فوق المباني السكنية، ثم اندلع انفجارًا مروعًا في المكان بعد سقوط الرحلة المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية الهندية والشرطة أن طائرة تابعة للشركة، كانت متجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها 242 شخصاً، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد آباد، غربي الهند، الخميس.

وأضافت شركة الطيران أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار جاتويك في بريطانيا، وذكر مسئولون بالشرطة أن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من المطار.

وعرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات تظهر الطائرة المنكوبة وهي تقلع فوق منطقة سكنية ثم تختفي عن الشاشة قبل أن تتصاعد سحابة ضخمة من النيران في السماء من خلف المنازل.

وأوضحت بيانات موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران أن طراز الطائرة الهندية المنكوبة هو «بوينج 787-8 دريملاينر»، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة.

وغادرت الطائرة المنكوبة مطار أحمد آباد، في الساعة 01:39 مساء (08:09 بتوقيت جرينتش) من المدرج 23.

ووفقاً لبرج المراقبة في المطار، أصدرت الطائرة استغاثة «Mayday»، والتي تشير إلى حالة طوارئ، لكن لم ترد فور الاستجابة للنداء.

