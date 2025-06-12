الكابينت الإسرائيلي يجتمع لبحث ملف إيران ومفاوضات غزة

بدأ المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، مساء الخميس، اجتماعًا لمناقشة الملف الإيراني والمفاوضات​​​​​​​ بشأن تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "تزامنًا مع زيادة احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، يعقد الكابينت في هذه الأثناء اجتماعًا من المفترض أن يناقش ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس، لكنه سيتناول أيضًا على الأرجح الملف الإيراني".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مسئولة لم تسمها قولها، إن تل أبيب "مستعدة لجميع السيناريوهات"، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل "أكملت استعداداتها لهجوم محتمل على إيران"، وفق هيئة البث.

وذكرت أن وزراء "الكابينت" تلقّوا "دعوة استثنائية" لحضور إحاطة أمنية بمجلس الأمن القومي الأحد المقبل، دون تقديم أي تفاصيل إضافية لهم.

وتصاعد التوتر في المنطقة مؤخرا، إذ يبدو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي وصلت إلى طريق مسدود، ما ينذر بلجوء محتمل إلى الخيار العسكري.