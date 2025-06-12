كرّم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عددًا من الأمهات المثاليات من مختلف مراكز المحافظة، مساء اليوم، خلال احتفالية رسمية أُقيمت بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور الأستاذة حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن المرأة المصرية ستظل رمزًا للعطاء وركيزة أساسية في بناء الوطن، لافتًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يُعد تعبيرًا صادقًا عن تقدير الدولة لجهود المرأة في تنشئة الأجيال وبناء المجتمع، مشيدًا بدور القيادة السياسية في دعم المرأة وتمكينها، قائلًا: "كل أم عظيمة هي خط الدفاع الأول عن الأسرة ومفتاح الأمل في مستقبل أقوى".

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من النماذج النسائية الملهمة، اللاتي قدمن نماذج مشرفة من الصبر والكفاح، أبرزهن:

هناء مكرم رمضان: الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الغربية.

بهية محمد عبد الرحمن: الأم المثالية الثانية.

جيهان عزمي حبيب: الأم المثالية الثالثة.

سمية مصطفى محمد: الأم المثالية لفئة "أم لابنة من ذوي الهمم".

مجدة عبد السلام: الأم المثالية لفئة "الأم البديلة".



وقدم المحافظ للمكرمات شهادات تقدير ومبالغ مالية وهدايا تذكارية، تعبيرًا عن امتنان المجتمع لما قدمنه من تضحيات، مشيدًا بما وصفه بـ"مدرسة الأم المصرية"، التي تربي وتحمي وتغرس القيم في الأجيال الجديدة.

وأعربت الأمهات المكرمات عن فخرهن بالتكريم الذي وصفنه بـ"اللحظة التاريخية"، مؤكدات أن هذا التقدير يعكس اهتمام الدولة بقصص الكفاح الإنساني التي غالبًا ما تحدث بعيدًا عن الأضواء.

وفي ختام الاحتفالية، وجّه محافظ الغربية كلمة وفاء إلى أرواح الأمهات الراحلات، قائلًا: "الوطن لا ينسى مَن بذلن أعمارهن من أجل تنشئة أجيال تحمل القيم والمبادئ، وستظل ذكراهن الطيبة حاضرة في القلوب وضمير هذا الوطن".