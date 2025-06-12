الحوثي: العدو الإسرائيلي والأمريكي يحولان مساعدات غزة لوسيلة إبادة

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، إن "العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي سعوا لتحويل توزيع المساعدات الإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى وسيلة إبادة".

وأضاف الحوثي، خلال بيان نقلته وكالة مهر للأنباء الإيرانية، أن "العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي الوحشي مستمر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى 20 شهرا"، مشيرا إلى أن "حصيلة جرائم العدو الإسرائيلي في هذا الأسبوع أكثر من 2400 من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال".

وأشار الحوثي إلى أن "نسبة الإبادة بين السكان في قطاع غزة وصلت قرابة 9% وهي نسبة عالية جدا ربما لا سابقة لها فيما قد جرى من الحروب في العصر الحديث".

وتابع: "العدو الأمريكي يعمد إلى هندسة عملية الإبادة بالتجويع مع الإبادة بالقتل من خلال مصائد الموت ومراكز الإعدام. عملية التجويع جريمة كبيرة جدا تتنافى مع كل القيم والأخلاق، العدو الإسرائيلي تنكر لكل القوانين والأعراف من خلال تحويل مسألة توزيع المساعدات إلى مصائد للموت ومراكز للإعدام".

وذكر أن "العدو الإسرائيلي يتحكم بعملية التوزيع فما أن يجتمع الجائعون من أبناء الشعب الفلسطيني حتى يقوم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر".