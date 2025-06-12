الرئيسان الكوري الجنوبي والفيتنامي يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

تحدث الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، هاتفيا مع نظيره الفيتنامي لونج كوونج، اليوم الخميس، واتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة، حسبما أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث الرئاسي كانج يو جونج، القول إن الرئيس الكوري الجنوبي أشاد في المحادثة بالعلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1992، وتعهد بالعمل عن قرب مع كوننج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف المتحدث، أن الرئيسين اتفقا على تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك في القطاعات الاستراتيجية مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والطاقة النووية.

وخلال المحادثة التي استمرت 25 دقيقة، وصف كوونج كوريا الجنوبية بـ"الشريك الرئيسي" في التعاون الاقتصادي، ودعا الرئيس الكوري الجنوبي لزيارة فيتنام.