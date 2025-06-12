سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الخميس، بمقتل شاب بنيران قوة إسرائيلية توغلت فجرًا في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن المصادر قولها إن "شابا استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، إثر إطلاق نار مباشر عليه من قوة لجيش الاحتلال توغلت فجراً في قرى جبل الشيخ المحاذية للجولان المحتل".

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 شبان خلال حملة مداهمات واعتقالات في بيت جن فجر اليوم أيضا.

وبينت المصادر، أن "الشهيد قتل بإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، كما تم اعتقال عمه".

وأشار تلفزيون سوريا، إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجرا في بلدة بيت جن التي تبعد أقل من 20 كيلومترا عن محافظة القنيطرة، وقرابة 50 كيلومترا عن العاصمة دمشق".

وأضاف أن "أصوات الآليات والمدرعات والدبابات الإسرائيلية سمعت إلى جانب أصوات الطائرات والمسيرات التي ترافق التوغل الإسرائيلي"، لافتا إلى "النقطة العسكرية الإسرائيلية انطلقت من قرص النفل في شمال القنيطرة وشمال غرب بلدة حضر، ومن نقطة التلول الحمر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، باتجاه بلدة بيت جن".

ولفت إلى أن "القوة الإسرائيلية تقدر بـ100 عنصر و10 دبابات وعربات عسكرية، طوقت بلدة بيت جن ونادوا عبر مكبرات الصوت بأسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وعلت الأصوات بين جيش الاحتلال والمدنيين، ثم أطلق النار مباشرة على الشاب الذي استشهد على الفور".