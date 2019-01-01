رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد أولى مباريات برشلونة والريال بالموسم الجديد

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مواعيد الجولات الثلاث في الليجا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

ونشر الليجا بيانا رسميا، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن انطلاق البطولة المحلية الإسبانية، الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وسيخوض برشلونة افتتاح أولى مباريات الدوري الإسباني للموسم المقبل أمام أتلتيك بلباو على «سان ماميس»، بينما يبدأ ريال مدريد انطلاق مبارياته أمام سيلتا فيجو، يوم 17 أغسطس في الخامسة مساءً، على ملعب «بلاديوس».

ويخوض أتلتيكو مدريد أولى مبارياته أمام خيتافي يوم الأحد 18 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب «واندا ميتروبوليتانو».

وشدد البيان على احتمالية حدوث تغيير في هذه المواعيد، قائلاً: «جميع المواعيد معرضة للتعديل وفقًا لتوقعات درجات الحرارة».

وفي مارس الماضي أعلن الاتحاد الإسباني عن فرض فترة زمنية للنزاع على المباراة المنعقدة في الفترة بين 20 مايو إلى 15 سبتمبر، لأنه وفقًا للقوانين لا يمكن إقامة أي مباراة قبل الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتوج برشلونة بلقب الليجا في الموسم الماضي ليسجل اللقب رقم 26 في سجلات تاريخه بعد حصد 87 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 76 نقطة واحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة.