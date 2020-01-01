العراق: تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالنجف وديالي

أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا وتماثل 90 حالة للشفاء.

وأوضحت الخلية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه تم تسجيل 51 حالة موجبة بمرض كورونا خلال الفحص المختبري لـ174 مسحة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة إلى 2102 إصابة بديالي، إضافة إلى تسجيل 90 حالة شفاء ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 1335 حالة.

وأشار البيان إلى أن المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح عدد المتوفين للأشهر الأربعة الماضية 103.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف تسجيل 188حالة إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 148 حالة، اليوم الأحد.