بريطانيا تنفق 700 مليون جنيه على مراقبة الحدود بعد بريكست

تعتزم بريطانيا إنفاق 705 ملايين جنيه (890 مليون دولار) على إقامة نقاط مراقبة حدودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحلول نهاية هذا العام، طبقا لما ذكرته الحكومة اليوم الأحد.

كتب وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف، وهو الوزير المعني بشؤون بريكست لدى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلا إن هذا المبلغ سوف يستخدم في تمويل الإنفاق على بنية تحتية جديدة وتكنولوجيا الجمارك والوظائف "للتأكد من أن حدودنا جاهزة لاستقلال تام".

وتابع جوف أن التمويل "سيضمن أن تكون الحدود الجديدة لبريطانيا العظمى جاهزة عندما تستعيد المملكة المتحدة السيطرة في الأول من يناير 2021".

وكانت بريطانيا قد تركت رسميا التكتل في 31 يناير، بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة لصالح بريكست في استفتاء جرى عام 2016.

ولم يتغير الكثير، خلال فترة انتقالية مقررة استمرت 11 شهرا، تعهد جوف وجونسون ألا يتم تمديدها، رغم عدم إحراز تقدم كاف في المحادثات، التي خيمت عليها أزمة فيروس كورونا.

وأصر جوف اليوم الأحد على أن الحكومة لم تكن تخشى من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول التجارة المستقبلية.

وكتب "إننا نتفاوض بشكل جاد، بالطبع للحصول على أفضل شراكة تجارية محتملة مع جيراننا في الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نتراجع عن المبادئ الأساسية التي صوتت عليها البلاد، عندما اختارت مغادرة التكتل".

وتابع "أيا كانت طبيعة شراكتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، سنكون خارج السوق الموحد والاتحاد الجمركي- وهذا يعني أن الاستعدادات لترتيبات تصدير جديدة وبدء عمليات جديدة لمراقبة الحدود ستكون ضرورية، أيا كانت ما تحققه المفاوضات".