أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم السادس على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و594 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في بلدية تيانجين وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في مقاطعة تشجيانغ، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1971 حالة غادر منها 1893 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78634 شخصا، مشيرة إلى أن 3739 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 235 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 112 حالة منها 84 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1431 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 451 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1197 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي لبيع الجملة ببكين تحت السيطرة.

وأوضح المركز -في تقرير أصدره اليوم- أن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا.

وأشار المركز إلى أنه يوجد إجمالي 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة، وأن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، وأن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.