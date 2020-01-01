بغداد وبرلين تبحثان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره الألماني هايكو ماس سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، والملف الاقتصادي، وتفعيل آليّات التعاون بما يعود بالمنفعة على البلدين.

ودعا وزير الخارجية العراقي نظيره الألماني -خلال اتصال هاتفي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية- إلى تكثيف جهوده لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، مهنئا إياه بتسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات بين العراق وأوروبا تطوراً يسهِم في تحقيق ما يصبو إليه الجانبان.

وطالب ألمانيا باستخدام ثقلها السياسي والاقتصادي مع الدول الإقليمية لمنع التدخل في شؤُون العراق الداخلية، مشيرا إلى أن سياسة العراق الخارجية الجديدة تعتمد على معادلة إيجاد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة، وحل المشاكل بالطرق السلمية، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدولية والإقليمية.

من جهته، أكّد وزير الخارجية الألماني أنّه سيترأس الاجتماع الوزاري للاتحاد الأسبوع المقبل، وسيسخر جهده في معالجة هذه المسألة بناء على طلب العراق.

وأوضح أن سياسة العراق في إقامة علاقاته تمثل المسار الصحيح للعلاقات مع الدول الإقليمية، منوهاً بأنّ ألمانيا ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقية، مؤكداً استمرار دعمها للعراق في شتى المجالات.

كما بحث الوزيران الوضع السوري؛ حيث أكد وزير الخارجية العراقي أن الوضع الأمني والسياسي المعقد والقتال في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الأمني العراقي، فيما أوضح نظيره الألماني أن حكومته عضو في التحالف الدولي في محارَبة داعش، وأنها مستعدة للاستمرار في الدعم في هذا المجال، مبينا أن تنظيم داعش الإرهابي خطر على الجميع.