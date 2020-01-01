حصول 5 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية اليوم

تسلمت 5 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، وفقًا لمعايير الصحة العالمية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق لكافة الضوابط والشروط الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجرى تسليمهم اليوم شهادة السلامة الصحية.

وأوضح أن هذه الفنادق هي ريحانة رويال، والباشا كوست، وشارم بلازا، وريف اوازيس، وديزرت فيو, مؤكدًا أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، تمهيدًا لمزاولة العمل.