تعافي وخروج 171 حالة كورونا من مستشفى فرشوط بقنا منذ مايو الماضي

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه 171 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تعافوا وخرجوا من مستشفى فرشوط المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى للعزل في مايو الماضي.

وتفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة كما تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العاملين بالمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم واطمئن من مدير المستشفى على مدى توافر المستلزمات الوقائية والأدوية، مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وفي سياق متصل تابع نائب المحافظ، أعمال التطوير التي تجري بمستشفى حميات فرشوط والتي تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تساهم في زيادة عدد الأسرّه بالمستشفى إلى ١٦٥ سريرا، بالإضافة الى تجهيز ٨ غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وتركيب ٣ مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى، فضلًا عن رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر.

وعلى هامش جولته بمدينة فرشوط، تفقد نائب المحافظ مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بوحدة صحة الأسرة بكوم البيجا وهي إحدى الوحدات التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وتفقد عددا من العيادات الخارجية التي تم نقلها من مستشفى فرشوط المركزي إليها ووجه نائب المحافظ الأطباء والممرضات بحسن استقبال المرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية المتاحة لهم.