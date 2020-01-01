شكلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لجنة لمتابعة خطوط السير والتفتيش على الكارته والالتزام بعلامات البوية.



وقالت هدى المغربي رئيس المدينة، إنه تم تشكيل لجنة تضم كلا من (الشئون القانونية إدارة المواقف، وإدارة الحسابات، وإدارة المتابعة الميدانية، ووحدة مرور سفاجا)؛ للتفتيش على التزام السائقين بخطوط السير داخل أحياء المدينة.



وأضافت المغربي أن اللجنة ستعمل بشكل دوري لضبط المخالفين ومحاسبتهم وخاصة الذين يخالفون خطوط السير المرخصين عليها، مؤكدة أنه تم التنبيه على سائقي سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدينة بالالتزام بخطوط السير وعلامات البوية، وإعطاء مهلة للمخالفين منهم بالالتزام خلال مدة أقصاها 3 أيام وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبة المقررة لمخالفة خطوط السير.



وتابعت أن اللجنة تمكنت من تحصيل الكارته المتأخرة من السيارات التي لم تقم بدفع الكارتة الشهرية.