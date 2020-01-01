شركة الاتصالات السعودية تعلن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بالاستحواذ على 55% من فودافون مصر لـ60 يوما

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الأحد، تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع "مجموعة فودافون"، والخاصة بالاستحواذ المحتمل على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، لمدة 60 يوما.

وقالت الشركة السعودية، في بيان نشر على صفحة السوق المالية السعودية "تداول": "نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ اليوم".

وكانت الشركتان مددتا مذكرة التفاهم في أبريل لمدة 90 يوما لنفس الأسباب.

وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "مجموعة فودافون" بتاريخ 29 يناير الماضي، بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر".