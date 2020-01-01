طوكيو تسجل أكثر من 200 حالة إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

ذكر مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو أنه تم تأكيد 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتجاوز الرقم 200 لليوم الرابع على التوالي.

ومن جهة أخرى قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، والمكلف بمتابعة جهود مكافحة فيروس كورونا، إن اليابان في حاجة للاستمرار في التأهب لمواجهة أي تفشي جديد للفيروس، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي في اليابان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزير لم يقل أن الحكومة تدرس إعلان حالة الطوارئ، ولكن حذر من تزايد الضغط على موارد مراكز الصحة العامة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال نيشيمورا إنه من المرجح تراجع إجمالي الناتج المحلي بصورة "قوية" في الربع الثاني في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ومعدلات الاستهلاك المحلي المنخفضة. وأشار نيشيمورا إلى أن الإنفاق المحلي يظهر دلالات على التعافي.