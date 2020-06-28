وزير الإسكان: العشوائيات غير الآمنة أخطر الملفات التي واجهت الدولة

قال الدكتور محمد الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العشوائيات غير الآمنة أخطر الملفات التي أرقت الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على التصدي لهذا الملف من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف «الجزار» خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد، أن الوزارة تنفذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات، بقيمة 61 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ 750 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي والمتوسط بقيمة 154 مليار جنيه.

وذكر أن الوزارة تنفذ وتستكمل تنفيذ مليون وحدة سكنية لكل أنواع الإسكان، بتكلفة 200 مليار جنيه، قائلًا إن الوزارة تعمل على التصدي لظاهرة العشوائيات غير الآمنة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.