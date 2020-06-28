تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

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استقرت أسعار صرف العملات خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.94 جنيه للشراء وللبيع 16.04جنيه ، واليورو 18.08 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع، والاسترليني 20.16 جنيه للشراء و20.28 للبيع، والريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.27 للبيع ، والدينار الكويتي 51.73 جنيه للشراء و52.15 للبيع.

واستقرت اسعار العملة في البنك الاهلي ، فقد سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه 17.94 جنيه للشراء، و 18.16 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه نحو 20.03 جنيه للشراء و20.31 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى أمام الجنيه إلى 49.35 جنيه للشراء، وعند 52.17 للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك مصر ليصل إلى 17.94 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، وسجل الاسترلينى امام الجنيه ليصل إلى 20.03 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، و الدينار الكويتى عند 49.35 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.