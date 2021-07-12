 ليتوانيا تدعو إلى فرض مزيد من العقوبات ضد بيلاروس بسبب المهاجرين - بوابة الشروق
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ليتوانيا تدعو إلى فرض مزيد من العقوبات ضد بيلاروس بسبب المهاجرين

ريجا - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 1:16 م

من المقرر أن تقترح ليتوانيا فرض المزيد من العقوبات على بيلاروس، أثناء اجتماع مقرر اليوم الاثنين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اقتراح ليتوانيا يأتي بسبب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود بيلاروس.

وقال وزير الخارجية، جابرييليوس لاندسبيرجيس: "يجب أن نرسل إشارة واضحة إلى كل من (رئيس بيلاروس ألكسندر) لوكاشينكو، والديكتاتوريين الآخرين، مفادها أن مثل هذه الإجراءات ضد الدول سيكون لها رد فعل مضاد".

وأضاف: "يجب أن نتحدث فورا، وبدون أي تردد، عن فرض المزيد من العقوبات".

 


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