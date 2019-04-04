الرئيس الأوكراني يتوجه إلى برلين اليوم

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى برلين، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارينباور، والمستشارة أنجيلا ميركل.

ومن المنتظر أن تدور المحادثات حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقضايا ثنائية.

ويعد الاجتماع بمثابة تحضير لاجتماع ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس المقبل في واشنطن.

وأعربت الحكومة الألمانية مؤخرا عن قلقها إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي في برلين إن الوزارة تشارك المبعوثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هايدي جراو قلقها، وأضاف: "هذا يدل على أن هناك حاجة إلى اهتمام أكبر لتحقيق الاستقرار في وقف إطلاق النار"، متابعا أن ألمانيا مستعدة للتوسط بين أوكرانيا وروسيا في إطار صيغة نورماندي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت مرة أخرى الجمعة أنه من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية "أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز حتى مع نورد ستريم 2".

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يتم الالتزام أيضا بالمعاهدة المبرمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت أوكرانيا طالبت ألمانيا مؤخرا بتوريد أسلحة لها للحماية من هجمات روسية، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت هذا المطلب. وقال زايبرت إنه لم يتغير شيء في هذا الموقف.