قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من فتح 30 سوقًا جديدة، مشيرًا إلى انبهار المستوردين الأجانب بعد رؤيتهم المزارع والمحطات الجديدة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الأحد، أن فتح الأسواق يستغرق وقتًا طويلًا لا سيّما بسبب جائحة كورونا، موضحًا أن فتح أسواق الموالح مع اليابان استغرق ثماني سنوات.

وأشار إلى أن وزارتي الزراعة والتجارة تبذلان جهودًا ضخمة في إطار تنمية الصادرات، مؤكدًا أن زيادة نسبة الصادرات يعود إلى تحسن طريقة الزراعة والتزام المزارعين بشروط المستورد، لا سيّما أن وزارة الزراعة فرضت نظام التكويد على المزارع والمحطات الراغبة في التصدير، وبالتالي تلتزم بالشروط المطلوبة.

وأوضح أن القطاع الزراعي واجه أزمة مؤخرًا، بعدما غيَّر الاتحاد الأوروبي حدود بعض المبيدات وعمل على تخفيضها، لافتًا إلى أن تأخر وصول الشروط الجديدة أحدث بعض المخالفات التي تحمل بعض التأثير على التصدير.

وشدد على أن مصر أصبحت على الخريطة، وأن هناك حالة من الالتزام من قِبل المزارعين بكافة الشروط، لافتًا إلى أن آثار هذا الأمر يتضح في زيادة الطلب على بعض المحاصيل مثل المانجو والبرتقال واليوسفي.

يُشار إلى أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت خلال التسعة 9 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 لتسجل نحو 1.951 مليار دولار في مقابل 1.822 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019 بنمو قدره 7.1%.

وأظهر تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مايو 2021 لتسجل نحو 3.607 مليون طن في مقابل 3.548 مليون طن خلال نفس الفترة من 2020/2019 بنمو 1.7%.