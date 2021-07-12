تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الرخصة المعدلة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، 1 أغسطس المقبل، بعدما أقرت تعديلات جديدة بكراسة الشروط، وذلك بعد شكوى عدد من الشركات من أن كراسة الشروط الأولى لا تحمل أى منافسة، بحسب إبراهيم امبابى رئيس شعبة الدخان فى اتحاد الصناعات.

وأعادت الحكومة صياغة البنود الواردة فى كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، التى من شأنها إنهاء احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر فى مصر، بعد أكثر من شهرين من تقدم عدد من شركات السجائر بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعربت فيها عن تضررها من شروط المزايدة وطالبت بأخرى أكثر تنافسية.

وبحسب إمبابى فى تصريحات لـ«الشروق»، تضمنت تعديلات المزايدة الجديدة، إلغاء شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات، مع التزام الدولة بعدم طرح أى رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة المطروحة، كما شملت التعديلات، خفض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلية بدلا من 15 مليارا.

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى شهر مارس الماضى، مزايدة لرخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، ما يكسر احتكار شركة «الشرقية للدخان» لصناعة السجائر.

وأشار إمبابى إلى أن التعديلات تفتح باب المنافسة أمام جميع الشركات، مشيرا إلى أنها ستسمح أيضا لكل الشركات بالتقديم دون احتكار شركة بعينها.

وعدلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية شروط مزايدة رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، وألغت بالفعل شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات، كما خفضت الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلية بدلا من 15 مليارا.

وتحتكر «الشرقية للدخان» صناعة السجائر فى مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالى 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وكشفت التعديلات الأخيرة أن مصر أبقت على مساهمة الشرقية للدخان عند 24% من رأسمال الشركة التى سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وسمحت المزايدة فى ثوبها الجديد للشركة الفائزة بإنتاج جميع المنتجات التبغية، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر.