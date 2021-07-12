طوكيو تسجل 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الاثنين، 502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 112 حالة عما تم تسجيله أمس الأحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (172 حالة )، وفي الثلاثينات (102)، وفي الأربعينيات (91 حالة) أعلى الأرقام.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 55 شخصا، بانخفاض 6 حالات عما تم تسجيله أمس الأحد، حسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 432، بارتفاع بواقع 7 حالات عما كان عليه أمس الأحد.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، قررت فرض حالة طوارئ مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل حوالي أسبوعين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.