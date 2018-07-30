أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء إجمالي 42.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ504 آلاف و808 جرعات في اليوم الواحد. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 29 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.43 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفا و396 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن. ومر نحو عام و24 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.