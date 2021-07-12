الدوما الروسي: موسكو سترد بالشكل المناسب على تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي عن ثقته في أن بلاده سوف ترد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أنه ليس من الضرورة أن يكون الرد بالمثل.

وقال سلوتسكي - في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الاثنين - "واثق أن الرد الروسي سيكون مناسبا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بالمثل.. إن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا هو إجراء مُكلف للدول الأوروبية نفسها، فزعماء الدول التي تقود الاتحاد الأوروبي يعترفون بعدم فاعلية العقوبات ويدعون إلى الحوار مع روسيا".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أصدروا، في وقت سابق اليوم، قرارا بتمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2022.