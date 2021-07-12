فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتابع مشروع تجميع الصرف الصحي بمراكز أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فريق برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمتابعة تنفيذ مشروع دعم حلول المياه المتكامل IWSS والممول من الوكالة الأمريكية لخدمة الصرف الصحي بقرى(درنكة، دير درنكة، درنكة الجديدة) ليستفيد منها 11 آلاف مواطن، بالإضافة إلى 400 ألف زائر لدير السيدة العذراء (مسار العائلة المقدسة) من تنفيذ مشروع نظام تجميع الصرف الصحي بتلك القرى.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأعضاء الفريق الذي ضم المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد صديق نائب مدير المكتب الاستشاري CDMSMITH، بالاشتراك مع مكتب كيمونيكس المشرف على التنفيذ.

وفي السياق التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برئيس شركة مياه أسيوط، ووفد الوكالة الأمريكية للتنمية، لمناقشة التصور المقدم لمكونات المشروع ومدى الخدمة التي سيقدمها للمستفيدين بقرى (درنكة، دير درنكة، درنكة الجديدة).

وقدم المهندس محمد صديق، عرضا تقديميا لمكونات المشروعات والموقف التنفيذي لها، والذي يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر، بالإضافة إلى 3 محطات رفع فرعية، ومحطتي بدير درنكة، ومحطة بدرنكة الجديدة ومحطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 26 ألف م3 /يوم.

وأجرى الوفد زيارة ميدانية لمكونات المشروع على الطبيعة من خط طرد وشبكات انحدار المشروع، ثم زيارة محطة رفع صرف صحي دير درنكة التابعة لمشروع نظام تجميع الصرف الصحي، والتي تضم 3 طلمبات بتصرف تصميمي 30 لتر/ث، ورافع: 25 مترا.