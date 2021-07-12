مطروح: تحصين 6609 رؤوس ماشية وأغنام منذ 26 يونيو الماضي

أعلن الدكتور سعد جويلي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، تطعيم وتحصين ٦٦٠٩ رؤوس ماشية وأغنام، ضمن حملة ضد الطاعون للمجترات الصغيرة التي بدأت في 26 يونيو الماضي، بجميع الوحدات والإدارات البيطرية.

وقال جويلي إن حملة التحصين ضد الطاعون للمجترات الصغيرة كالأغنام حصنت ٣٩٦٥٠ رأس أغنام حتى الآن، مشيدا بالدعم الكامل وتيسير الإجراءات، التي لاقتها الحملة من الجهاز التنفيذي للمحافظة، مع تذليل كافة العقبات أمام أعمال حملات تحصين الثروة الحيوانية والحرص على وصولها إلى جميع المناطق.

وأوضح أن مثل هذه المبادرات القومية تأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملات، والتي تتم من خلال الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، وتنظيم زيارات ميدانية للقرى ؛ للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالأمراض المستهدف التحصين ضدها وأعراضها ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية.