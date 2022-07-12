صحيفة: بايدن لن يجد الوضع في الشرق الأوسط كما كان في 2016

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجد منطقة الشرق الأوسط وتغيرت فيها التحالفات والأولويات والعلاقات مع الولايات المتحدة بشكل كبير، عن ما كانت منذ آخر زيارة له قبل ست سنوات.

وقال كاتب الرأي باتريك كينجسلي في مقال، إن بايدن والذي يزور منطقة الشرق الأوسط في أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة، لن يجد الوضع مثلما كان عليه الحال عندما كان نائبا للرئيس، في رحلته الرسمية الأخيرة عام 2016.

ووفقا لكيسنجلي فإنه في آخر زيارة له لإسرائيل، كانت الأخيرة تربطها علاقات دبلوماسية بدولتين عربيتين فقط، هما مصر والأردن، إلا أن تل أبيب باتت الآن جزءً لا يتجزأ من النظام الدبلوماسي للشرق الأوسط بعد عدة اتفاقيات سلام توسطت فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأدت إلى إقامة علاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية أخرى هي الإمارات البحرين والمغرب.

وأشار كاتب المقال، إلى أن بايدن سيلتقي في الضفة الغربية مسئولين فلسطينيين، فيما توقع محللون ودبلوماسيون أن يعلن الرئيس الأمريكي عن دعم اقتصادي جديد، دون تطورات كبيرة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

من جانبه، قال ألون بينكاس، القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، إن المشاركة الأمريكية، ناهيك عن التدخل الرئاسي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد أولوية؛ فالولايات المتحدة تحولت إلى إدارة التحالف، ما جعل من التحالفات ضد إيران أهم بكثير بالنسبة لأمريكا من حل القضية الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن مع القادة الإسرائيليين تعزيز نظام التنسيق العسكري بين إسرائيل وحلفائها والجيش الأمريكي.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذا النظام الذي لم يكن متصورا على الإطلاق خلال زيارة بايدن الرسمية الأخيرة، سيسمح للجيوش المشاركة بالتواصل حول التهديدات الجوية من إيران ووكلائها، وقد تم استخدامه بالفعل للمساعدة في إسقاط العديد من الطائرات بدون طيار، بحسب زعم مسئولين إسرائيليين.