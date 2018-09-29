السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لأطباء بلا حدود بالرسو في ميناء إيطالي

سمحت السلطات الإيطالية لسفينة الإنقاذ جيو بارنتس، التي تحمل على متنها 314 مهاجرا، بالرسو في ميناء مدينة تارانتو بجنوب البلاد، بعد الانتظار لنحو خمسة أيام في البحر المتوسط.



ونشرت منظمة أطباء بلا حدود مقطع فيديو عبر تويتر في وقت متأخر أمس الاثنين، يظهر فيه أشخاص على متن السفينة وهم يحتفلون بعد الإعلان.



وكتبت منظمة أطباء بلا حدود: "يا له من ارتياح بعد كل الأحداث المؤلمة التي مروا بها".



وكان طاقم السفينة أنقذ، الأسبوع الماضي، المهاجرين من قوارب داخل منطقة الإنقاذ الخاصة بجزيرة مالطا، عبر عدة عمليات.



ورغم "الأنباء السارة"، قالت المنظمة إن الميناء يبعد نحو 27 ساعة عن موقع السفينة الحالي، وأضافت أن "هذا يعني يوما آخر من الانتظار في البحر لنجاة 314 شخصا على متنها حاليا".



وتقع تارانتو في البر الرئيسي بالطرف الجنوبي لإيطاليا. وعادة ما تخصص روما موانئ في جزيرة صقلية لمنظمات والإنقاذ.