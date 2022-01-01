جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في ثالث أيام عيد الأضحى لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع

قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء الاثنين، بجولة مفاجئة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة طنطا، حيث تفقد المحافظ شوارع (البحر، الكورنيش، سكة المحلة، الجلاء، سعيد، المعتصم، الإستاد، النحاس، المديرية، القنطرة، الجلاء، حسن رضوان).

وجرى غلق أربع ورش لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الواردة، بقرار وزير التنمية المحلية، و"تشميع" مقهيين لتعديها على حرم الطريق العام، ورفع الإشغالات.

كما تابع المحافظ، انتظام العمل في منطقة عربات الطعام المتنقلة والتي تم تخصيصها بمنطقة الاستاد، في حين شنت باقي المراكز والمدن والأحياء حملات مكبرة مماثلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.