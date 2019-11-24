مصرع عريس بحادث انقلاب دراجة نارية في كفر الشيخ

شهدت قرية السكرانة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مصرع منيسي.ع، في حادث على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى "عريس" كان في طريقه إلى إحضار المأذون، لعقد قرانه، إلا أنه تعرض لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي ليلفظ العريس أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، بينما أصيب المأذون بإصابات متعددة ليجرى إيداعه بمستشفى مطوبس المركزي، تحت الملاحظة.