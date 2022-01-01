فيديو - أول تعليق لـ فيتوريا بعد تولي قيادة منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة، عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال.

وشهدت الساعات القليلة الماضية سفر حازم إمام، عضو المجلس، إلى البرتغال للاجتماع مع المدرب البرتغالي للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وحسم خطة عمل المدير الفني واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة.

واكتفى فيتوريا، بتعليق مقتضب، بتقديم نفسه للجماهير، بعد تعيينه لقيادة الفراعنة، قائلا، في الفيديو الذي نشرته صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب التوقيع على العقود: «أنا روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، لمدة 4 سنوات مقبلة».