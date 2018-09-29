نقلت صحيفة "بزنس داي"، التي تصدر في جوهانسبرج، عن مسؤول رئاسي في جنوب أفريقيا قوله إن الرئيس سيريل رامافوزا قد يعلن حالة طوارئ في غضون أيام للمساعدة في حل أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد. ولم تفصح الصحيفة عن هوية المسؤول.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن التقرير أن من المتوقع أن يعلن رامافوزا خطة لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة، وذلك عقب اجتماعات مع الأطراف المعنية على مدار الأسبوعين الماضيين.



وذكرت الصحيفة، أن الخطة سوف تتضمن سبلا للحد من البيروقراطية وضمان توليد المزيد من الكهرباء، وسط مستويات قياسية من انقطاع التيار الكهربائي.



وبدأت شركة الطاقة المملوكة للدولة "إسكوم هولدنجز إس.أو.سي ليمتد"، الشهر الماضي، عمليات قطع التيار الكهربائي بالتناوب لتوفير 6 آلاف ميجاوات - في أسوأ انقطاع للكهرباء في البلاد منذ أكثر من عامين.



وأدى انقطاع التيار الكهربائي في أكبر اقتصاد قائم على الصناعة في أفريقيا إلى مطالبات من رجال الأعمال واتحادات العمال وأحزاب المعارضة لرامافوزا وحكومته لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الموقف.



وذكرت الصحيفة، أن الخطة السابقة للحكومة والتي تسمح لمستثمري القطاع الخاص بتوليد ما يصل إلى 100 ميجاوات من الكهرباء قد لا تكون كافية.