الرئيس البولندي: انضمام أوكرانيا للناتو سوف يعزز من قوته ويحسن أمن بلادنا

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يعزز من قوته ويحسن الأمن البولندي.

وأضاف أن أوكرانيا سوف تجلب قوات تم اختبارها في المعارك للناتو بالإضافة إلى توسع هائل لمنطقة عازلة تفصل بين بولندا ودول الناتو الأخرى للحماية من تهديد روسيا.

وقال دودا اليوم الأربعاء، على هامش قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "اليوم نحن جانب الناتو، ولكن بمجرد انضمام أوكرانيا للناتو مثلما أتمنى، سوف يتحول هذا الجناح على الأقل جزئيا إلى الشرق".

وأكد دودا أن تحديد موعد محدد لانضمام أوكرانيا للناتو ليس ممكنا طالما يدور القتال ضد القوات الروسية.