 قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 1:45 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من اليوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.


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