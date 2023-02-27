قرار جمهوري بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الأكثر قراءة
حالة من الغضب بين جماهير ميتييلاند بسبب إمام عاشور
ليفربول يعلن مصير مشاركة محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024
مرض إيمان البحر درويش.. نقابة الموسيقيين: لن نتقاعس ومصطفى كامل وجه بسرعة التحرك
الزمالك يرفض الممر الشرفي للأهلي في القمة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
الأهلي
الزمالك
التعادل السلبي
التعادل الإيجابي
النتـائـج
تصويت
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من اليوم الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.