مسؤولون: بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف – 16 في أغسطس

قال مسؤولون مساء الثلاثاء على هامش قمة حلف الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس حاليا إنه سيتم البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف – 16 أمريكية الصنع في رومانيا في أغسطس المقبل.

وتقود هولندا والدنمارك تحالفا من 11 دولة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات المقاتلة التي تقول كييف إنها ستساعدها في تحويل مسار الحرب ضد روسيا لصالحها.

وأطلق هذا المسعى في مايو في قمة مجموعة السبع في اليابان ، إلا أن التدريب على تلك الطائرات لا يعني تسليمها بالفعل لأوكرانيا.

ولم تتعهد أي دولة حتى الآن بإرسال هذه الطائرات لكييف.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وبجواره نظيرته الهولندية كايسا أولونجرن والقائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن عن برنامج التدريب في رومانيا.

وأعرب الوزير الأوكراني عن أمله في ألا يستمر التدريب أكثر من 6 أشهر وعندها تكون بلاده بدأت استخدام هذه الطائرات في معركتها لصد الغزو الروسي.

وأعلنت رومانيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم إنشاء مركز للتدريب على مقاتلات إف – 16 لطياري الجيش من الدول الشركاء في الناتو وأوكرانيا.