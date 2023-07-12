نجم الزمالك السابق: مباراة القمة فقدت متعتها وهذا سر قوة الأهلي

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن مباراة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك غابت عنها المتعة، في ظل تأجيل المباريات وإقامتها في توقيتات بعيدة بعد حسم لقب الدوري، مشيرًا إلى أن مواجهات الديربي المفترض أن يكون أكثر امتاعًا، لأنه يظل محل متابعة كبيرة من الجماهير المصرية والعربية.

وقال عزمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: «نتمنى أن تكون الروح جيدة بين الفريقين خلال الـ90 دقيقة، الزمالك في الفترة الأخيرة عنده غزارة هجومية، لكن الهجمات المرتدة سيشكل خطورة كبيرة عليه، في ظل تواجد الثلاثي بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات في هجوم الأهلي».

وأضاف: «ما يميز الأهلي حاليا هو الالتزام الدفاعي مؤخرا ولا يستقبل أهداف بسهولة، بينما الزمالك يضم لاعبين جيدين أيضا في الخط الهجومي وظهروا بمستوى طيب خصوصا زيزو ونداي ونيمار والجزيري وشيكابالا».

وواصل: «الزمالك يجب أن يعمل على نقاط ضعف الأهلي، وهي ضرورة فصل الثلاثي الهجومي عن وسط الملعب، ولابد أن يكون هناك زيادة دفاعية من لاعبي الأبيض لمواجهة لاعبي الأهلي في الهجوم».

وزاد: «فتوح عندما يمتلك الزمالك الكرة يدخل لوسط الملعب، لكنه يعود لمركزه الطبيعي ظهير أيسر عندما يمتلك المنافس الكرة، والأهلي يمتلك دفاع وهجوم مميز».

وأردف: «ميزة الزمالك في خط الهجوم أن لديه مهارات وقدرات فنية جيدة، وشيكابالا يسير بشكل جيد وأعتقد أنه سيلعب أساسيا، ومن الوارد أن يكون فتوح في وسط الملعب».