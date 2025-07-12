تستضيف دار الشروق في جناحها بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، والمقام في الفترة من 7 يوليو إلى 21 يوليو 2025، حفل توقيع رواية "بيت الجاز" للكاتبة نورا ناجي، وذلك غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتدور أحداث الرواية في مدينة خفية تحمل أسرارًا مؤلمة، حيث تتشابك حيوات ثلاث نساء عصرن جراحًا عميقة، هن: "رضوى؛ الكاتبة التي تبحث عن الخلاص بين سطور كلماتها، ويمنى؛ الطبيبة التي تواجه واقعًا خطيرًا وقراراتٍ ندوب لا تُمحى، ومرمر؛ الطفلة البريئة التي سُلبت طفولتها قبل أوانها، جريمة كبيرة بطفل حديث الولادة يُلقى من شباك مستشفى في طنطا تُلقي بظلالها على مسارهن، كاشفةً عن تضامن الحياة وسوء القدر".

يذكر أن "بيت الجاز"؛ رواية متعددة الأصوات، ترصد المرأة في مواجهة الألم والخسارة، والتضحيات التي تُجبَر على تقديمها في مجتمعٍ يُحاول إخفاء عاره.

كما أنها مسرحية رحلة بين الصمت والأسرار، تبحث عن معنى للوجود في عالم حافل بالتناقضات، فهل سيجدنَ طريقًا للخلاص والشفاء، أم ستظل جراحُ الماضي تُطاردهنّ؟

ويشار إلى أن نورا ناجي صحفية وروائية مصرية، من مواليد العام 1987 في مدينة طنطا، شمال القاهرة، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم هندسة الديكور في العام 2008.

وصدر لها رواية "بانا" و "الجدار" و"بنات الباشا" و"الكاتبات والوحدة" و"أطياف كاميليا"، التي فازت بجائزة يحيى حقي للعام 2020.

وفازت نورا ناجي، بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة"، كما وصلت رواية "بنات الباشا"، إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية.

وتقول نورا عن نفسها إنها تحب قضاء وقتها في القراءة والكتابة والتأمل في السقف، وتذكر المواقف المحرجة التي مرت بها والبحث عن طرق للعودة بالزمن، فيما تهدي جميع رواياتها إلى ابنتها فاتيما لأنها تكتب بسببها ومن أجلها فقط.