البحيرة تُكثف جهودها لمكافحة الجلوكوما: فحص 30 حالة وإجراء 6 عمليات برمد بدمنهور

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، عن انطلاق فعاليات اليوم العلمي التوعوي وورشة العمل التدريبية حول مرض الجلوكوما (المياه الزرقاء)، والتي نظمتها مستشفى الرمد بدمنهور، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة طب العيون وأطباء المستشفيات.

وأوضحت عازر في بيان لها، أن مستشفى الرمد شهد اليوم فحص 30 حالة مرضية، إلى جانب إجراء 6 عمليات دقيقة لعلاج الجلوكوما، أجراها الدكتور طارق شعراوي، أستاذ طب العيون بجامعتي جنيف وأركنساس، ورئيس الجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما، في خطوة طبية نوعية تعكس التقدم المستمر في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بالمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالأمراض الصامتة التي تهدد الصحة العامة، مثل "الجلوكوما" أو ما يُعرف بـ"سارق البصر"، والذي يؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان تدريجي للنظر دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى الرمد بدمنهور قد تم اختيارها كواحدة من أربع مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية، لتكون ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الجلوكوما.

وتدعو محافظة البحيرة المواطنين إلى إجراء الكشف الدوري، باعتباره خط الدفاع الأول ضد هذا المرض الصامت، وذلك خلال أيام العيادة التخصصية للجلوكوما بمستشفى الرمد بدمنهور، وهي أيام السبت، الأربعاء، والخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.