ينظم نادي الكتاب بالعربي "لقاء" أمسية لمناقشة رواية «قضية أحمد وش العيل» للكاتب محمد عبد الجواد، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء 15 يوليو، بمكتبة ببليوتك في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد.

ويشارك في إدارة ومناقشة اللقاء الدكتورة لانا عبد الرحمن، والكاتبة أمنى أبو النصر، بحضور مؤلف الرواية محمد عبد الجواد، في حوار مفتوح يتناول عالم الرواية، وبناء شخصياتها، وأبرز القضايا التي تطرحها، إلى جانب فتح باب النقاش مع القراء.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:

وبعدما صعد السر الإلهي واكتسب المشهد صمتًا جديرًا بانطفاء أبدي قاسي لشعلة شقاوة، وصل الصوت إلى قمة المرتفع وبكى الرجل بصيحة تقطع القلب، حتى إن محمد علي ضبط نفسه وقد تبلل بنطاله بدفء تسرب إلى روحه، وشعر بحزن على كل شيء وأي شيء، كأنه تخطى عقودًا من الهبل والأحلام للواقع بوجهه الشائه، ثم رجل الرجل ولا يزال بكاؤه يهز الزمان والمكان.

قال محمد علي وهو يسحب نفسًا عميقًا، وقد لمع وجهه بالعرق في الجو الراكد للواحدة ظهرًا، مطوقًا بغليان المزاج:

-فهمت وقتها لماذا سموه وش العيل، لأنه يبكي حزنًا عندما يقتل أحدهم.

ثم أضاف:

-لو سمعت صوته وهو يبكي لن تنساه؛ كأن العالم كله يبكي.