محافظ القاهرة: استمرار حملات المتابعة لرصد المخالفة البنائية خلال عيد الأضحى

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بتفعيل غرف عمليات الأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية والمراقبة الدورية لعدم السماح بأي أعمال مخالفات بنائية واستغلال البعض إجازات العيد، لإقامة مخالفات بنائية والتصدي للمخالفة في المهد قبل ارتكاب المخالفة والتعامل مع المخالفين بالقانون.

وشن رئيس حي البساتين اللواء محمود ضياء، عدة حملات أسفرت عن إيقاف أعمال مباني مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر زهراء المعادي، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد تم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم إيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع المرصفاوي، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضي، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، حملات مكثفة لرفع الإشغالات المخالفة ومحاربة المخالفات في الشارع القاهري، وتم عمل حملة رفع خلالها الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء بعدم السماح بوجود أي مخالفة في شارع القاهري خاصة استغلال البعض أيام الإجازات للقيام بأعمال مخالفات بنائية.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية حي المرج، حملات بإيقاف أعمال مباني مخالفة بشارع مصطفى مراد من شارع جمال عبد الناصر من الصرف الصحي المرج الجديدة، وتم مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحي بمعرفة إدارة الاشغالات وإدارة المباني.

وفي ذات السياق، شنت أجهزة حي النزهة، عدة حملات للتصدي للمخالفات البنائية أثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة تلاحظ وجود حفار يشرع في أعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذه حيالها، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر إيقاف أعمال وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الواقعة.

وبناءًا على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من وجود استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار 134 شارع الميرغنى مصر الجديدة، وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف الأعمال وغلق الشقتين الجاري بهم الأعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل، وعليه تم التوجه لمكان الشكوى، وتبين صحتها، وتم على الفور إعادة إيقاف الأعمال وإعادة غلق الشقة بالدور الأرضي والشقة بالدور الثاني، وكذا تم رفع جميع الشدادت المعدنية من العقار والتحفظ عليها.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء «السلام أول، عين شمس، المطرية، المرج» بناء على التقرير المجمع للمنطقة الشرقيه، عدة حملات متتالية، أسفرت عن تسجيل 443 محضرا و404 حالة إزالة إدارية و16 محضر بيئة.