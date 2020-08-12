الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي الفلسطينيين في بلدة دير استيا شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 16 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت بلدية دير استيا -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم- بأن جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة، مشيرة إلى أن أهالي البلدة يواجهون هجمة استيطانية شرسة ومكثفة، قائمة على التوسع الاستيطاني ومحاولة تجريف ومصادرة أراضيهم في الجهة الغربية من البلدة وفي محيط "واد قانا" المستهدف على الدوام من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال.

وفي السياق، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الشمال مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مخازن وبركسات تقدر مساحتها بـ800 متر مربع وتعود ملكيتها للمواطنين جمال خليل محمد العمري، ومازن خليل محمد العمري، ومنزل المواطن إسماعيل الغزاوي في قرية عين شبلي، بحجة أنه مبني في منطقة تحتوي على آثار، مشيرا إلى أن الإخطارات تأتي وفق القرار العسكري 1797، وأن سلطات الاحتلال أمهلت المواطنين 96 ساعة للاعتراض.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات أن مستوطنين شرعوا بمصادرة وسرقة مئات الدونمات الزراعية والرعوية في الأغوار، وإحاطتها بسياج شائك، موضحا أن هذه العمليات تأتي نتاج حركة استيطانية جديدة في الأغوار، تدعى حركة "بلادنا" وتتعهد بمساعدة المستوطنين والوقوف إلى جانبهم، حيث توفر لهم مجموعات من المتطوعين يأتون ليلاً ونهاراً من أجل أعمال الحراسة.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني -في بيان اليوم- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنار، مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وطولكرم ونابلس وجنين وبيت لحم، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 16 مواطنا بزعم أنهم مطلوب القبض عليهم .