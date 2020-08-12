تونس: تسجيل 400 إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد منذ فتح الحدود

قالت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، إن عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا المستجد منذ فتح الحدود في تونس يونيو الماضي بلغت 394 حالة تسببت في تسجيل 173 إصابة محلية.

وأضافت بن علية - وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي - : "أن أغلب الإصابات المحلية المسجلة منذ فتح المعابر الحدودية مرتبطة أساسًا بحلقات عدوى محلية في ولايات (القيروان - قابس - مدنين - سوسة)"، واصفة الوضع الوبائي الحالي في تونس بـ"الحرج".

وأوضحت، أن الجهات الأربع التي سجلت العديد من الإصابات المحلية وهي القيروان وقابس ومدنين وسوسة، تتم فيها حاليًا عمليات التقصي النشط لدى المخالطين لحاملي الفيروس الوافدين من الخارج؛ للكشف عن جميع المصابين وعزلهم ومتابعتهم صحيًا.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمطار قرطاج الذي شهد في الفترة السابقة تسجيل 26 إصابة فإنه لم يقع تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس منذ 10 أيام في ظل تدعيم تدابير الوقاية الصحية بالمطار.. مؤكدة أنه تم تشديد تدابير الوقاية الصحية خاصة على مستوى الولايات التي شهدت حلقات عدوى محلية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشاره في تونس وحتى أمس بلغت 1768 حالة مؤكدة، شفى منهم 1272 حالة، و52 حالة وفاة.