ممثلو القائمة الوطنية يلتقون وفد النواب العربي أثناء جولاتهم التفقدية للشيوخ

قام أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر بالقاهرة بجولة تفقدية في القاهرة الجديدة والشروق وبدر للجان الانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية التقوا أعضاء وفد البرلمان العربي أثناء جولتهم بأحد اللجان و التقطوا الصور التذكارية.

وأشاد أعضاء القائمة بالاجراءات الاحترازية والتعقيم وتوجهوا بالشكر للقضاة والمستشارين المشرفين على اللجان والإداريين وقوات الشرطة والمتطوعين من منظمات المجتمع المدني.

وأثناء الجولة أدلى محمد منظور بصوته في احدى مدارس القاهرة الجديدة و محمود القط بلجنة في مصر الجديدة و كان و قد قام بالجولة كل من الدكتور محمد منظور، والدكتورة هالة كمال، الدكتورة عايدة نصيف، إيهاب وهبة، المهندس ناجح جلال، ومحمد عزمي، ومحمود القط.