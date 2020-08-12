تغيير مكان بطولة العالم للدراجات بسبب فيروس كورونا

يبحث الاتحاد الدولي للدراجات عن مكان جديد لاقامة بطولة العالم هذا العام بديلا لمدينتي إيجل ومارتيني السويسريتين اللتين كان من المقرر اقامة البطولة فيهما في سبتمبر المقبل .

ودفعت جائحة فيروس كورونا المستجد سويسرا إلى أتخاذ قرار باستمرار حظر إقامة الفعاليات التي يتواجد بها أكثر من 1000 شخص حتى 30 سبتمبر القادم.

وذكر بيان اليوم الأربعاء "الاتحاد الدولي للدراجات يقر بأن بطولة العالم للطرق عام 2020 لن تقام في إيجل - مارتيني"، علما بأنه كان من المقرر أن يستمر الحدث من 20 إلى 27 سبتمبر.

وأضاف البيان "نظرا للأهمية الرياضية لبطولة العالم للدراجات على الطرق، يود الاتحاد الدولي للدراجات أن يوضح أنه سيعمل على إيجاد مشروع بديل لضمان إمكانية إقامة نسخة 2020 من الحدث، مع إعطاء الأولوية لإقامتها في أوروبا وفي التواريخ المقررة في البداية".

يذكر أن مدينة إيجل هي مقر الاتحاد الدولي للدراجات.

بدأت الجولة العالمية لبطولات الاتحاد الدولي للدراجات مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب فيروس (كوفيد – 19)، حيث من المقرر أن يبدأ سباق فرنسا الدولي للدراجات في 29 أغسطس الحالي.