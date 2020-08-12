 حديقة حيوان في ألمانيا تحذر مرتاديها من لمس حيوان هارب - بوابة الشروق
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حديقة حيوان في ألمانيا تحذر مرتاديها من لمس حيوان هارب

بريمن (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 2:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 2:24 ص

حذرت حديقة حيوانات في مدينة أوسنابروك الألمانية، الثلاثاء، مرتاديها من لمس حيوان نيص (من القوارض ويميزه غطاء من الأشواك الحادة) يبلغ من العمر ستة أشهر ويسمى "بن"، يقولون إنه ربما هرب من حظيرته.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إن "بن"، الذي ولد في مارس، حضر لتناول طعامه المعتاد من الجزر والتفاح صباح الاثنين لكنه لم يحضر لوجبته الثانية في وقت الغداء.

ولم يعثر موظفو الحديقة على الحيوان الصغير في حظيرته التي يعيش فيها مع أبويه "ميتشيلد" و"مانفريد".

وطلب مدير الحديقة، توبياس كلومبه، من الجمهور عدم لمس ذلك الحيوان إذا عثروا عليه بسبب أن أشواكه الحادة يمكن أن تسبب جروح خطيرة للإنسان.


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