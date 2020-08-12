تركيا: تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 3 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في غارات جوية استهدفت أوكارهم في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها تمكنت في إطار عملية "مخلب النمر"، من تحييد إرهابيين اثنين في منطقة حفتانين، وثالث في منطقة زاب، شمالي العراق، عبر غارات جوية على أوكارهم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

ويأتي الإعلان عن شن الغارات رغم استدعاء وزارة الخارجيّة العراقية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، سفير تركيا لدى بغداد، فاتح يلدز، على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ للأراضي العراقية ومنها قصف بطائرة مُسيّرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، عاصمة كردستان العراق، وتسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ.