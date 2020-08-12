تظاهر المئات في لاتفيا احتجاجا على العنف مع المتظاهرين في بيلاروسيا

أفراد من شرطة روسيا البيضاء يعتقلون محتجا أثناء احتجاجات بالقرب من مكان لقي فيه محتج حتفه في العاصمة مينسك. تصوير: رويترز.

تظاهر المئات في مدينة ريجا، عاصمة لاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجًا على عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين في بيلاروسيا.

وطالب المتظاهرون في مسيرة أمام سفارة بيلاروسيا، بإنهاء العنف وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، كما عبروا عن تأييدهم للشعب في بيلاروسيا، وطالبوا الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بالاستقالة.

وتشهد بيلاروسيا منذ أيام احتجاجات عنيفة بسبب الانتخابات الرئاسية التي طغت عليها اتهامات بالتزوير، وانتهت الانتخابات بفوز لوكاشينكو، وقد تعاملت الشرطة بوحشية مع المتظاهرين، وألقت القبض على الآلاف.

يشار إلى أن هذه هي أكبر احتجاجات تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة، وتهدف إلى إزاحة لوكاشينكو من السلطة.

وناقش وزير خارجية لاتفيا، إدجارس رينكفيكس، تطورات الوضع خلال اتصال هاتفي مع نظيره من بيلاروسيا فلاديمير ماكاي، ودعا إلى تهدئة الوضع وبدء حوار سياسي مع المعارضة، كما طالب بالإفراج عن المتظاهرين السلميين والصحفيين المعتقلين.